/627324/تصاعد-أزمة-مصطفى-قمر-مع-برنامج-5-نجوم-لتصل-إلى-القضاء

هاجم الفنان مصطفى قمر برنامج 5 نجوم، عن طريق نشر ڤيديو له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يفيد بضرورة مقاضاة صناع العمل لاختلالهم ببنود العقد.

دوت الخليج يرصد كيف تعاملت شركة إنتاج 5 نجوم مع تهديد مصطفى قمر لهم باللجوء إلى القضاء، وسبب الأزمة التي دارت بينهم وبين مصفى قمر.

وجاء رد فعل الشركة المنتجة للعمل على النحو الآتي، أعلن محمد عبد الوهاب منتج برنامج 5 نجوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيًا.

صرح محمد عبدالوهاب، قائلًا: "تعلن شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني والمنتجة لبرنامج 5 نجوم بتولي مكتب المستشار أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض جميع شؤونها القانونية، على أن يتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيا".

تفاصيل أزمة مصطفى قمر مع برنامجه 5 نجوم

بدأت الأزمة بنشر مصفى قمر فيديو له يتحدث فيه عن خذلان منتجى العمل له بعد نزول البرومو والدعاية بشكل لا يليق باسمه وتاريخه الفني، فقال مستاءً: "ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعايا اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني، خذلوني جدًا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي".

وأضاف مهددًا منتجي البرنامج: "ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".

ولم يكتفي مصطفى قمر بما قاله في الفيديو حيث أرفق تعليق على الفيديو أعرب فيه عن اندهاشه من موقف منتجي العمل قائلًا: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلًا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".

برنامج 5 نجوم

الجدير بالذكر، أن برنامج 5 نجوم يجمع كلًا من غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي معًا لأول مرة، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، ويُعرض البرنامج على قناة MBC مصر يومياً في رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.