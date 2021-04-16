/627325/جيهان-البيومي-اللقاحات-آمنة-وهيئة-الدواء-المصرية-توافق-عليها-قبل-الاستخدام

بعثت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،رسالة طمأنينه للمواطنين،مؤكدة علي أن لقاحات كورونا الموجودة على مستوى العالم، والتي وفرتها شركات الأدوية الكبري فعالة وآمنة، ولا داعي للخوف من اللقاحات، مشيرة إلي أن المخاوف شيء طبيعي ووارد، ولكن يجب الثقة بأن اللقاحات فعالة ويتم تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية قبل إعطائها الموافقة للاستخدام.

ووجهت جيهان البيومي عضو مجلس النواب، الشكر للقائمين وجميع أفراد الجيش الأبيض على تضحياتهم وجهودهم خلال جائحة كورونا. كما وجهت الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على كفاءتها خلال إدارة أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلي أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قد تلقوا لقاح فيروس كورونا وأسرهم،حفاظا على صحتهم خاصة بعد إصابة ووفاة عدد من النواب متآثرين بإصابتهم بفيروس كرونا. وكان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،قد أعلن تطعيم النواب بلقاح فيروس كرونا خلال هذا الاسبوع .

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