ناجي:«محمد الشناوي أفضل محترف في مصر.. ولا أنصح أي حارس بالذهاب للأهلي»

/627326/ناجيمحمد-الشناوي-أفضل-محترف-في-مصر-ولا-أنصح-أي-حارس-بالذهاب-للأهلي

كشف أحمد ناجي عن السبب وراء إشراك عصام الحضري في مباراة السعودية، مشددا أن كوبر رأي أن لاعبي المنتخب المصري تشبعوا من النجومية ولابد من تغيير الدماء. وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي والمنتخب السابق: " محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو أفضل محترف مصري، يمتلك عقليه كبيرة ومميزة للغاية، هو يدرك تماما كيفية التعامل مع المواقف وكذلك هو شخص قائد".

وأضاف: " كوبر أبلغني أن اللاعبين في مصر تشبعوا ولابد من تغيير الدماء حتى يتمنكوا من التوافق مع الاجواء الجديدة، ولذلك هو كم أراد الرحيل عن المنتخب".

وواصل ناجي: " أحمد الشناوي خيب ظني فيه، لأنه يمتلك مهارة كبيرة، وهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم في السابق هو من أصر على مشاركة الحضري في مباراة السعودية حتى نتمكن من تحقيق رقم مميز جديد، وأعتقد أنه فعل ذلك".

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب المصري السابق أنه السبب الرئيسي في دخول محمد الشناوي لقائمة المنتخب المصري خلال منافسات كأس العالم، مشددا أنه مازال يتعلم الكثير ويدوام على الدورات التدريبية من أجل التطور دائما.

وقال أحمد ناجي: " تلقيت صدمة كبيرة من مسئولي الأهلي بسبب واقعة شريف إكرامي، وهناك من نصحه بنشر البيان الذي أصدره على تويتر، وحينها أتصدمت كثيرا من تصرف اللاعب ومن مسئولي القلعة الحمراء، لأنني كنت أرى أنه جاهز للمباريات".

وواصل ناجي: "أحمد الشناوي أفضل موهبة في مصر لكنه ظلم نفسه ومازال يظلمها بعدم العمل علي نفسه والتطوير فيه، ولذلك أنصحه أن يعمل جيدا وسيصبح أفضل حارس في مصر". وواصل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى النادى الاهلى السابق عبر شاشات اون تايم سبورت " قرار عدم رجوع الحضرى يرجع الى مبادئ النادى الاهلى، وحينها قال قال جوزيه ( ولعوا الشمع على قبر الحضرى )".