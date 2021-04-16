فيديو- دقيقة رمضانية.. حكم أداء صلاة الفريضة فى المنزل بسبب وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف عاشور خلال حديثه ببرنامج "دقيقة رمضانية" المذاع على موقع "دوت الخليج" أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فرض كفاية "أى إذا صلى البعض فى المسجد سقط الإثم عن الباقيين حتى لو صلوها فى البيت" فلا يقع أى ذنب على من صلى بالمنزل. وأشار المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية إلى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض بـ27 درجة، لذلك يحرص كثير من المسلمين على الصلاة فى المسجد، ولكن فى زمن انتشار فيروس كورونا يخاف البعض من الذهاب إلى المسجد حرصا على صحتهم حتى يصابوا بالعدوى خصوصا أصحاب الأمرض المزمنة وكبار السن، فهم معذورن، لذا سيكون أجر صلاتهم فى المنزل بسبب خوفهم من العدوى كأجر الصلاة فى المسجد وذلك لأن فضل الله عظيم وحياة الإنسان مقدمة على العبادة.

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