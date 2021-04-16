فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: زيد بن ثابت احترف الترجمة بتشجيع نبوى

وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، الذى يقدمه أحمد الدرينى، على فضائية dmc، مساء الجمعة، أن سيدنا زيد، احترف قضية الترجمة بتشجيع نبوى وكفاءة عالية جدا، لافتًا إلى أنه من غرائب مواهبه أنه كان يكتب للنبى، صلى الله عليه وسلم، الوحى والرسائل، كما كان يكتب لأبى بكر وعمر فى خلافتهما.
وأوضح أن مجموعة الوظائف التى استندت إلى الصحابى الجليل، تؤكد أنه كان كفء ومتعدد المواهب وموثوق فيه، لأنه لا يكتب الوحى إلا إذا كان شديد القرب محبب وموثوق فيه.
وأشار إلى أن عمر وعثمان، رضى الله عنهما كانا يستخلفانه على المدينة أثناء الحج، مضيفًا: "كان نائب رئيس الدولة بالمعنى الحالى"، مشيرا إلى أنه أعلم الصحابة بالفرائض والمواريث وهو الذى جميع القرآن فى المصحف الشريف، معلقًا: "رئيس لجنة كتابة المصحف الشريف فى زمن الصحابة وكفى بهذه أعلى وسام علمى بين الصحابة فى ذلك الحين".
ولفت إلى أن العلماء أكدوا أن زيد، رضى الله عنه، كان واسع الاطلاع ضليعا فى فهم الإسلام وله القدرة الفائقة على استنباط الأحكام، منوهًا إلى أنه تعلم اللسان العبرانى خلال 15 يوما فقط.
وعن كيفية تعلم زيد بن ثابت القراءة والكتابة، قال إنه كان من ضمن الذين تعلموا على أيدى أسرى قريش فى غزوة بدر.
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