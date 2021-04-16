عبد الغفار يشارك فى الاجتماع الأول لمجلس مدينة العلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بحضور الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وتناول المجلس عرض رؤية المدينة وأهدافها والاستراتيجية المقترحة وإمكانيات المدينة والأنشطة المتوقع تنفيذها، حيث تعتبر المدينة منطقة بحثية لصناعة الإلكترونيات، وتابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات التى أنشئت بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 6 لسنة 2021 طبقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر برقم 23 لسنة 2018. يذكر أن الغرض من إنشاء المدينة هو المساهمة فى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، باستثمارات قدرها حوالى 4 مليار جنيه، لتصبح صرحا عملاقا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة ويضع مصر فى مصاف الدول الكبرى فى صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها والصادر لها قرار رئيس الوزراء كمشروع قومى رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 6/1/2020، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى ليكون قاطرة مصر للتقدم وبناء الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة.

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