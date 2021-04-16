فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: سيدنا زيد كان مترجما فوريا على مستوى رفيع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لسيدنا زيد بن ثابت، رضى الله عنه، بالتعلم ليس كلمة عابرة فى ظرف من التاريخ استفاد منه سيدنا زيد فى ذاته بل هو دفعة من الوحى صادفت همة نجيبة تمثلت فى سيدنا زيد وواجب علينا جميعا أن نعمل بنفس الهمة.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الجمعة، أن أمر سيدنا محمد، لم يقف عند أذن سيدنا زيد بل ألقت الأمة بأذنها للأمر النبوى. وأوضح أن سيدنا زيد بن ثابت، أتقن 6 لغات، مضيفًا: "كان مترجم فورى على مستوى رفيع"، داعيًا كل دارسى الترجمة إلى ممارسة المهنة بحب والفخر بها، لا سيما وأنها عين من عيون الوطن لرؤية ثقافات العالم. وعن النماذج التى استطاعت أن تتفوق فى اللغة قال، إن الاستاذ محمد عياد الطنطاوى تتلمذ على يد الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر وخالط المستشرقين الروس فأتقن اللغة الروسية، مؤكدًا أنه مات ودفن فى روسيا. وتابع: "محمد عياد الطنطاوى من قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية وهى نفس بلدة اللاعب محمد صلاح".

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