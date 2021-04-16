صور .. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع  العجوزة والدقى 

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشوارع التحرير والسودان والثورة وسليمان جوهر للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وذلك فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية.





ووجه المحافظ خلال جولته مديرية الطرق بمراجعة جودة الخامات المستخدمة فى بلاط الانترلوك لأرصفة المشاة بشارع السودان، كما كلف حى العجوزة بالمتابعة اليومية مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة فى تنفيذ طبقة الرصف وأرصفة المشاه مع تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء.





وخلال تفقده أعمال تطوير شارع الثورة وجه المحافظ حى الدقى بسرعة إنجاز الأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة، وفى حال عدم الالتزام يتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة جادة، مشددًا على رفع كفاءة الأسوار والأكشاك المتواجدة بالشارع لتظهر بالشكل اللائق.

كما كلف المحافظ حى الدقى بمتابعة جادة لأعمال تطوير ورصف شارع سليمان جوهر، والحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو تعديات للمحال والمنشآت التجارية مع تدعيم الشارع بأعمدة إنارة وإجراء تنسيق عام لأرصفة المشاة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة قيام الإدارات الميدانية بحى العجوزة بأداء العمل المكلفين به على أكمل وجه وذلك فى ضوء ما رصده المحافظ من بعض نقاط التقصير فى العمل خاصة بمتابعة ملفات النظافة والاشغالات، وساحات الانتظار والتعديات على الطريق العام، مؤكدًا أن التقييم سوف يكون دورى لكل القيادات للارتقاء بمنظومة العمل.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين القانطين بالمحاور المرورية الجارى تطويرها والذين عبرو عن سعادتهم بما تشهده تلك الطرق من أعمال تطوير ورصف.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.