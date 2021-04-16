/627327/عمرو-الجناينى-يكشف-موقفه-من-تعيين-حكام-مصريين-لمباراة-الأهلي-و-الزمالك
قال عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة الأسبق عبر مداخلة هاتفية في برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقي " أرفض تعيين حكم مصرى في مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل " .
واصل الجناينى حديثه قائلا : " لو كنت موجود بإتحاد الكرة لم أكن استعين بحكم مصرى تجنبا للمشاكل ، ولو كنت موجود كنت هنفذ اللائحة " .
أوضح الجناينى بشأن تقنية الفار " تعجبت من طرح فكرة إلغاء الفار من جانب لجنة احمد مجاهد التى تدير الجبلاية حاليا " .
عمرو الجنايني يوضح موقفه من مباراة الأهلي و الزمالك
الجدير بالذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة نظيرة التقليدى الزمالك مساء الأحد المقبل على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز .
ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد ٣٣ نقطة من ١٤ مباراة ، فاز الأبيض في ١٠ مواجهات ، وسيطر التعادل على ٣ مباريات وسقط الزمالك في مباراة وحيدة .
بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة فقط ، فاز الأحمر في ٨ لقاءات وتعادل في ٣ ولم يُهزم حتى الان .
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