/627327/عمرو-الجناينى-يكشف-موقفه-من-تعيين-حكام-مصريين-لمباراة-الأهلي-و-الزمالك

قال عمرو الجناينى رئيس إتحاد الكرة الأسبق عبر مداخلة هاتفية في برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقي " أرفض تعيين حكم مصرى في مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل " .

واصل الجناينى حديثه قائلا : " لو كنت موجود بإتحاد الكرة لم أكن استعين بحكم مصرى تجنبا للمشاكل ، ولو كنت موجود كنت هنفذ اللائحة " .

أوضح الجناينى بشأن تقنية الفار " تعجبت من طرح فكرة إلغاء الفار من جانب لجنة احمد مجاهد التى تدير الجبلاية حاليا " .

عمرو الجنايني يوضح موقفه من مباراة الأهلي و الزمالك

الجدير بالذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة نظيرة التقليدى الزمالك مساء الأحد المقبل على إستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد ٣٣ نقطة من ١٤ مباراة ، فاز الأبيض في ١٠ مواجهات ، وسيطر التعادل على ٣ مباريات وسقط الزمالك في مباراة وحيدة .

بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة من ١١ مباراة فقط ، فاز الأحمر في ٨ لقاءات وتعادل في ٣ ولم يُهزم حتى الان .