انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم 16/17 ابريل 2021- مهرجان الـ 99 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين قد باتت من العروض المميزة التي ينتظرها عدد كبير من عملاء “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعليه فأننا نتناول عروض شركة رنين لأيام الجمعة والسبت 16/17 ابريل الجاري والمقدمة بمناسبة رمضان 1442هـ، وتحتوي مجلة العروض على المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي تعد في سلسلة المنتجات الأساسية والهامة لدي المواطنين، خاصةً الشباب المصريين المقبلين على الزواج حديثاً.

– ويُمكن الاستفادة من العروض المقدمة من رنين من آي فرع تابع لمؤسسة رنين في مختلف محافظات مصر، أيضاً يمكنك الاتصال والطلب “online” ليصلك المنتج إلي باب المنزل في اقرب وقت، الأمر الذي يعمل على الحد من تفشي ظاهرة كورونا بين المواطنين في البلاد.

عروض رنين لأيام الجمعة والسبت 16/17 ابريل:

– يُمكنك الطلب والاستفسار عن عروض رنين رمضان 2021، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لرنين>> اضغط هنا.

– كما بإمكانك التحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين عبر الإتصال على الخط الساخن: tel 16113.

كما يمكنك متابعة عروض كازيون السارية إلي يوم 19 ابريل 2021, من خلال متابعة التقرير التالي:

– والآن يُمكنك التعرف على عروض الجمعة والسبت المقدمة اليوم من رنين مصر 16/17 ابريل 2021 من خلال متابعة التالي؛