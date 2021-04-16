/627315/حسام-البدري-ندمان-على-فترة-عملي-في-بيراميدز
أكد حسام البدري في مداخله هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى أن الاهلي هو دائما فى أول اهتماماته لأنه إبن من أبناء الاهلي وقضي بداخل هذا الكيان الكبيرة عمره كله، وأوضح أنه لو كان يعلم أن انضمامه وعمله فى بيراميدز سيغضب جماهير الاهلى منه ما كان أقدم علي هذه الخطوة.
وقال البدري: " عندما وصلني عرض العمل فى بيراميدز، لم يكن متوقع غضب جماهير الاهلي علي أساس انه نادي مثل باقي الاندية ولو كنت أعلم غضب الجماهير ما كنت قبلت من الأساس".
وأضاف:" لن يستطيع أحد المزايدة على حبى للأهلى وتاريخى معه ، فلقد رفضت عروض كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها".
وأختتم:"الاهلى بيتى وحياتى كلها قضيتها بين جدرانه، بنتى كانت في العناية المركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من أجل إدارة مباراة للأهلى".
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