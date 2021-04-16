/627329/مي-حلمي-رفضت-عرض-الأهلي-بسبب-لاعبي-الزمالك

قالت مي حلمي خلال لقائها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنها حاولت الانتحار، موضحة أنها مرت بفترة ضعف خلال الفترة السابقة. وأضافت مي حلمي” أنا أهلاوية وأتعرض عليا قناة الأهلي منذ عام ولكن رفضت لأني لن أستطيع استضافة لاعبي الزمالك على القناة”.

وأكملت “ لم أجري أي عمليات تجميل، فقط نفخت شفايفي، مضيفة انا عند 30سنة لسه، وهعمل عمليات قدام” . قالت حلمي “ضُربت من زوجي السابق وروحت الشغل بعيني وارمة وكانت آخر مره اتعرض للضرب منه”. ولفتت” قررت اعمل فرح لأني كنت حاسة بعقدة من الناس " اللي سابها فى الفرح ومشي " وعملت الفرح التاني على حسابي”. وأردفت ”اكتشفت خيانة زوجي من الموبايل من خلال رسائل متقلتش ليا وكان نفسي يحبني زي ما بحبه ، ولا احتاج للحب فى حياتي ونجاحي راضيني

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