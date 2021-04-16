/627330/موقف-محرج-لـ-ويزو-في-برنامج-رامز-عقله-طار

سخر الفنان رامز جلال من ويزو فى بداية الحلقة فور وصولها إلى مدينة الملاهي التي تقام داخلها المقلب، قائلًا: "النجمات كلهم بيعملوا دايت ما عدا هى، لأن صبحى كابر فتى أحلامها، دكتور الدايت انتحر منها، معانا النهاردة ويزو عاشقة الرقاق باللبن وبطلة العالم فى الممبار، وحاكمة جزيرة المفتقة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار الذي استضاف ويزو لتكون الضحية الرابعة من ضحايا رامز جلال، حيث تعالت صرخاتها بعدما بدأت المركبة ترتفع إلى أعلى.

ويزو في مأزق ببرنامج رامز عقله طار

وقعت ويزو في مأزق أثناء تعلقها بين السماء والأرض في المركبة المغلقة التي أعدت خصيصًا لمقلب رامز جلال هذا العام، حيث انزلقت من على الكرسي التي كانت تجلس عليه ليساعدها رامز والطاقم الذي معه لتتعدل في جلستها.

تعالت صرخات ويزو حينما أدركت أنها ستقفز من المركبة، قائلًا: “انا مش عارفة اتحرك والنبي لا لا”، إلا أن سرعان ما تملك منها الفريق وألقوها خارج اللعبة.

رامز عقله طار

استدعى رامز جلال ضيوفه هذا العام في برنامج رامز عقله طار، بدهاء ماكر، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليأخذ الضيف في حفل افتتاح مدينة ملاهي جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات من الألعاب المختلفة،وذلك قبل أن يلتقي مع المذيعة سارة مراد قبل المقلب.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يوقع بعدد كبير من النجوم كعادته منهم الفنانة دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.