/627331/مي-حلمي--لاعبين-كورة-تقدمو لي-ولن-أقبل-برجل-متزوج

علقت الإعلامية مي حلمي على منشور طليقها محمد رشاد على مواقع التوصل الاحتماعي. عندما عرضه عليها شيخ الحارة "مفيش واحد بيطلق واحده وبيطلعها ملاك" متابعة" جيت هنا علشان اوضح للناس موقفي".

و ردت على سؤال شيخ الخارة "بيتقدملك لاعبين كتير ومنهم محترفين كتير وفيهم واحد كان فى الدوري الانجليزي ودلوقت في السعودية" والمقصود به "احمد حجازي"،قائلة" أنا مذيعة كورة ومن الطبيعي أن يتقدم لي لاعبين كورة ولن أتزوج رجل متزوج" .

وتابعت حلمي تلقيت تهديدات من مسئول فى الزمالك وصفحات السوشيال ميديا الخاصه بالزمالك، بتركيب صوري على صور مخله بالآداب، وحصل بالفعل ولكن أعلم ان هؤلاء ليسو جمهور الزمالك لان جمهور الزمالك أرقي، دول "معزتين ساحبين معزة " .