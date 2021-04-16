/627332/ويزو-تنقض-على-رامز-جلال-بعد-إكتشاف-المقلب

ابرحت الفنانة ويزو، رامز جلال ضربًا منذ بداية مضايقته لها داخل المركبة، لتنقض عليه بعدما يكشف عن هويته من خلف الزي الهندي الذي كان يتخفى وراءه.

دوت الخليج يرصد رد فعل ويزو على مقلب رامز جلال في برنامجه الرمضاني رامز عقله طار، بعدما عاشت لحظات صعبة بين السماء والأرض داخل تلك اللعبة التي تتعطل بها.

ضرب ويزو لرامز جلال

انقضت ويزو الضحية الرابعة لبرنامج رامز عقله طار، على مقدم البرامج والفنان رامز جلال لتتملك منه وتجعله غير قادر على الحركة وتنهال عليه باللكمات، قائلة: “حرام عليك ده انا كنت هموت.. انت لية بتعمل كدة”.

استعطفها رامز جلال لتهدأ وتستكين بعد حالة الذعر التي تملكتها بسبب قفزتها من ذاك الارتفاع، قائلًا: “ويزو بتدخل موسوعة جينيس في القفز من أعلى ارتفاع”.

برنامج رامز عقله طار

عاشت الفنانة ويزو حالة من الرعب إثر تعطل المركبة التي كانت بداخلها، وبدء مضايقات رامز جلال لها، لتخرج عن شعورها وتهاجمه قائلًا: “الله يخربيتك”، لتدخل في حالة ذعر حينما تدرك أنها ستقفز من أعلى محاولة التوسل إليهم ولكنها سرعان ما تجد نفسها في السماء.

يستضيف رامز جلال ضيوفه هذا العام في برنامج رامز عقله طار، بدهاء ماكر، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليأخذ الضيف في حفل افتتاح مدينة ملاهي جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات من الألعاب المختلفة،وذلك قبل أن يلتقي مع المذيعة سارة مراد قبل المقلب.

الجدير بالذكر، أن الفنانة ويزو كانت الضحية الرابعة لرامز جلال هذا العام، حيث حل الفنان أحمد سعد ضيفًا في برنامج رامز بالحلقة الأولى، وبعدها اللاعب رمضان صبحي، ومن ثم المطرب الشعبي حمو بيكا والراقصة لوردينا في ذات الحلقة.