الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وتنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من غرب البلاد.

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