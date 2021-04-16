الزمالك يحقق رقما مميزا في أفريقيا رغم الخروج.. والأهلي يحل ثالثا

الزمالك في الصدارة ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 30 أبريل الجاري، وبالإضافة إلى قرعة ربع النهائي، ستقام قرعتي نصف نهائي والنهائي وسيتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى النهائي. وفيما يلي جميع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا: المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – الأهلي المصري المجموعة الثانية: صن داونزالجنوب أفريقي – شباب بلوزداد الجزائري المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – مولودية الجزائر

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