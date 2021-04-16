/627333/ليست-متخصصة-مي-حلمي-تكشف-سبب-الهجوم-على-زوجة-محمد-عبدالمنصف
فسرت الإعلامية مي حلمي، أسباب هجومها على الفنانة لقاء الخميسي، وذلك بعد طلب الخميسي إنضمام زوجها محمد عبد المنصف لمنتخب مصر.
وأضافت مي حلمي، خلال لقائها مع أيناس الدغيدي، في برنامج شيخ الحارة والجريئة، المذاع على شاشة القاهرة والناس، انه لا يجوز التعديل على المدير الفني لمنتخب مصر، موضحة أن ذلك جزء من عملها لذلك قامت بالرد على لقاء الخميسي، منتقدة ما قالته بخصوص هذا الامر.
وتابعت حلمي، أن الفنانه لقاء الخميسي لم يكن حكمها دقيق في هذا الامر، لانها تحدثت من منطلق انها فنانة وليست متخصصة في المجال الرياضي.
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