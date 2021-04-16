خاص لـ دوت الخليج: سلبية مسحة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

/627334/خاص-لـ-تحيا-مصر-سلبية-مسحة-محمد-الشناوي-حارس-مرمى-الأهلي

أكدت مصادر خاصة لتحيا مصر جاهزية محمد الشناوي لمباراة الزمالك القادمة، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد.

وعلم دوت الخليج من مصادر قريبة لحارس الأهلي أن محمد الشناوي، لاعب النادي الأحمر وحارس المنتخب المصري بات قريبا من المشاركة في لقاء القمة القادمة بعد أن أجرى اللاعب مسحة اليوم في أحد المستشفيات الخاصة ، وأظهرت العينة سلبية المسحة الطبية لحامي عرين المارد الأحمر.

وتابع المصدر: " الشناوي نتيجتة المسحة التي أجراها اليوم جاءت سلبية ولكنها كانت في مستشفى خاصة، وسيتحدد الموقف النهائي للاعب من المشاركة في لقاء الزمالك غدا عقب إجراء المسحة الطبية الخاصة بإتحاد الكرة".

ومن المقرر أن يجري محمد الشناوي عينة أخرى صباح الغد من أجل حسم الموقف النهائي للمشاركة في مباراة الزمالك خلال مواجهات الدوري الممتاز.

أكدت المسحة الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بخصوص فيروس كورونا إيجابية العينة، وبالتالي يفقد المادر الأحمر حارس الفريق الأول للنادي والمنتخب في مواجهة القمة أمام الزمالك.

واجرى محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مسحة طبية، أخرى خلال الساعات التالية من أجل التأكد من مدى صحة إصابته بفيروس كورونا قبل أيام من مواجهة الزمالك، حيث أثبت المسحة الأولى إيجابية العينة، وجاءت هي الأحرى إيجابية قبل أن يقوم بمسحة اليوم الجمعة وجاءت سلبية لكن ينتظر اللاعب النتيجة النهائية في الغد.

موعد مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء الثامن عشر من أبريل الجاري.

غيابات الأهلي في لقاء القمة

يغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك العديد من اللاعبين في مختلف المراكز يأتي على رأسهم: على معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي منذ غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية.