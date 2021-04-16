مسلسل موسى الحلقة 4..وفاة شقيق محمد رمضان

مسلسل موسى الحلقة 4 شهدت الأحداث وفاة “رويعي” مصطفى غريب شقيق موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان أثناء الحرب مع الأنجليز ضد الألمان، حيث عاد أحد الشباب الذين كانوا بالحرب إلى البلد و معه سلاسل المتوفيين في الحرب لينادي على اسماءهم في البلد ليخبر أهلهم بوفاتهم، وجاء الدور على أسم رويعي ولد صالحين، لتعلو الصرخات و البكاء الشديد من أخته و أمه و تسود حالة من الحزن الشديدة في البلد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 4، الذي يتربع على عرش الدراما الرمضانية لعام 2021.

مسلسل موسى الحلقة 4

جاء خبر وفاة رويعي لموسى وهو مختبأ في الجبل، فيحاول أن يمتلك أعصابه وسرعان ما قرر الإنتقام لشقيقه من الأنجليز، واستعد هو والمطارييد ليهجموا على قطار الإنجليز وقتلوا كل من فيه، ولم يكتف موسى بذلك بل امسك بالضابط الأنجليزي الذي أخذ أخوه للحرب وربطه على حمار ليدور به في البلد.

ومن ناحية أخرى، ذهبت "صباح " زوجة شيخ البلد لجارتها "راوية" تتطلب منها أن تزوجها لزوجها شيخ البلد حتى تنجب لها طفل لأنها لا تنجب، اتصدمت راوية و وأخبرتها أن لديها ٣ بنات ممكن أن تزوج واحدة منهم لجوزها شيخ البلد بدلاً منها، ولكن صباح زوجة شيخ البلد مصرة على راوية وأقنعتها أنها ليست جوازة هي مجرد خلفة وتنجب لها الولد وستطلقها فوراً من شيخ البلد مرة أخرى.

هجوم الإنجليز على الجبل

وفوجىء موسى والمطاريد بهجوم الإنجليز على الجبل باتفاق بين شداد شيخ البلد "رياض الخولى" والعمدة "مفيد عاشور" مع الضابط الإنجليزى، فلن يستسلموا للإنجليز وقرروا مواجهتهم، ودارت معركة بين المطاريد والإنجليز، حيث أنتهى مسلسل موسى الحلقة 4 بإصابة موسى بطلق ناري في إحدى ذراعيه أثناء محاولته الهروب منهم .