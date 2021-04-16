صور.. صلاة التراويح بمساجد الغربية وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أدى رواد المساجد بمحافظة الغربية، أداء صلاة التراويح لليوم الخامس على التوالى فى الشهر الفضيل، وسط فرحة غامرة، وفق خطة وزارة الأوقاف، المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية.





وخلال نصف ساعة، وأظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات. وأكد رواد المساجد بأن روح شهر رمضان المبارك، عادت إليهم، سألين الله ألا يحرمهم منها، وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولة. فى حين أكدت الوزارة، أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

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