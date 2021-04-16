افتتاح مبهر لخيمة «قمر الدين» على أنغام فرقة المولولية وسط حضور نخبة من نجوم المجتمع والفن (صور)

فى ليلة من أحلى ليالى رمضان وفى حضور عدد كبير من نجوم المجتمع، تم افتتاح خيمة "قمر الدين"، فى أجمل الأماكن على ضفاف نهر النيل وسط أجواء احتفالية مبهرة، بالموسيقى الشرقية والصوفية، وفى أفضل مشاهد لنيل القاهرة والسماء.

حضر افتتاح خيمة قمر الدين عددا من نجوم المجتمع والشخصيات العامة، من بينهم الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزوجته نسرين إمام، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي، الأستاذ عمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD، الأستاذ جمال صلاح العضو المنتدب لشركة POD، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير جريدة اليوم السابع وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

بالإضافة إلى نخبة من نجوم المجتمع من ضمنهم، رجل الاعمال محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، المستشار طاهر الخولى، وعمرو منسى رئيس مجلس ادارة شركة i Events، كما حضر عدد من الفنانين، ومن ضمنهم الفنان محمد سعد، الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنان خالد سليم وزوجته، الفنانة بشري وزجها رجل الأعمال سالم هيكل، رجل الأعمال هاني سعد، وزوجته الفنانة درة والإعلامي خالد عليش، وميريهان عمرو، ويحيي حمزة، وغيرهم وشهدت أجواء الافتتاح الكثير من الفقرات الفنية، التى عكست روح القاهرة الساحرة وليالى رمضان، وكانت الفقرة الرئيسية للافتتاح لفرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى، كما استمتع الحاضرون بأجواء احتفالية وبأفضل الخدمات الترفيهية بالخيمة.

خيمة قمر الدين برعاية فودافون مصر، و مجموعة العتال القابضة وEGY Bank و دولاتو ونسيج باي مارديني.