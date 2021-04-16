السودان: أطلعنا مجلس الأمن على تطوارات أزمة سد النهضة.. وتصرفات إثيوبيا عقيمة

صرحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بأن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة، ما يؤدي إلى تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعى.

وأضافت أن السودان ظل طيلة المفاوضات داعمًا لبناء السد الذى فيه الكثير من الفوائد للسودان ومصر وإثيوبيا إذا تم بالتوافق، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأوضحت أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة.

وذكرت أنه صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي، مشيرة إلى أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة.

وأشارت إلى أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر، مردفة: "أطلعنا رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة".

وأكدت أن أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، مستطردة: "نجدد الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة".