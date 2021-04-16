مسلسل حرب أهلية الحلقة 4..طلاق يسرا وتفاصيل مثيرة

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 4 استهلت أحداثها بمفاجأة جديدة حول "نور" التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة مايان السيد وهي إصابتها بمرض القلب، ومحاولة ضغط يوسف على "مريم" التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا لبدء تلقيها العلاج، وإلا سيبلغ نور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 4 التي شهدت المزيد من الأحداث التي حلت العديد من الألغاز للحلقات الماضية.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 4

يحاول يوسف الإتصال بشقيقته سارة إلا أنها لن تجيب على إتصالاته المتكررة، ليتذكر أحداث من الماضي على طريقة "الفلاش باك" أثناء إستنجاد شقيقته به بعدما حاول زوج والدتها التحرش بها لتطردها والدتها من المنزل، وتستكمل القصة شقيقته سارة التي كانت تحكي مع صديقتها تكملة القصة ورد فعل شقيقها السلبي الذي ترك حقها من أجل أموال والدته ليستحوذ عليها حينما كانت على قيد الحياة وبعد وفاتها.

مايان السيد تكشف حقيقة عائلتها أمام محمود حجازي

وعلى الجانب الآخر، يطرق زياد الذي يجسده الفنان محمود حجازي منزل مريم للتعرف على "نور" بطريقة مهذبة، إلا أن مايان السيد تهم واقفة لتبلغه أنها ليست ابنة مريم وتسرد القصة بإيجاز تام كونها ابنة الخادمة التي كانت تعمل بمنزل مريم، إلا أنهما غادروا الحياه لتتبناها مريم.

تحاول مريم تهدئة نور التي انهارت باكية من الموقف الذي وقعت بداخله في مسلسل حرب أهلية الحلقة 4، وتقنعها بعدم التفكير في ذلك الموضوع لأنها ستحل الأمر مع زياد، بعدما علمت إعجابها به.

يزور يوسف "مريم" في منزلها فور وصوله من شهر العسل، إلا أن دقائق وتصل "فريدة" التي تجسد شخصيتها الفنانة أروى جودة إلى منزل مريم لتجده نائم على قدميها لتثور ضده وتوجه له رسالة وصلتها تفيد بأنه متزوج من مريم وتحكم عليه بأن يطلقها وسط حالة من الصراخ.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 4 بطلاق يوسف لمريم ليهدأ زوجته فريدة ويأخذها ويفر هاربًا من نظرات مريم، لترتمي داخل أحضان ابنتها نور، التي صعقت حينما سمعت أنها مريضة، حيث كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل حرب أهلية عن نوايا نادين تجاه عزيز وهي الفوز بأمواله.