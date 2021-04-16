/627337/عصام-الحضري-للفنان-إيمان-البحر-درويش-ما-شوفتش-كده-أبد
قال الفنان إيمان البحر درويش، ان الشخص الذي يُمارس كورة القدم يُعرف من لمسته، متابعا"انا لاعيب كورة على مستوى عالي، وعندي تسجيلات خاصة، وبقدر العب كورة مثا كريستيانو رونالدو وميسي والنجم محمد صلاح".
وأكد ايمان البحر درويش في لقاءه له ببرنامج العرافة لمُذاع على فضائية المحور، أن الفنان نور الشريف كان فنان عظيم، موضحا ان تكوينه الجثماني في فيلم غريب في بيتي لم يكن يصلح أن يكون لاعب كرة قدم.
وتابع درويش حديثه "عصام الحضري لما رأني وأنا بلعب كورة قدم خماسي، قال لي مشفتش كده أبدا"، منوها ان الاهلي واللزمالك كانو فقط المسيطرين.
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