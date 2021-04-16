ما هو مصير مسلسل عالم موازي بعدما ضرب كورونا طاقم العمل؟

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انتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا التي تفيد بإصابة طاقم عمل مسلسل عالم موازي بفيروس كورونا على رأسهم بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم، ووالدتها دلال عبدالعزيز، والمنتج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي.

دوت الخليج يرصد مصير المسلسل الكوميدي عالم موازي الذي سيتم عرضه خلال أيام، بعد إصابة فريق عمل المسلسل على رأسهم البطلة والمخرج.

وأشارت المصادر، إلى أن فريق العمل أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية لـ 9 أشخاص آخرين من فريق العمل، وأنهم جميعًا يخضعون حاليًا للعزل المنزلي.

مصير مسلسل عالم موازي

أدت إصابة 9 أشخاص من فريق عمل مسلسل "عالم موازي" بفيروس كورونا إلى توقف تصوير المسلسل لحين تعقيم مواقع التصوير وشفاء المصابين، ولأنه كان من المقرر عرض المسلسل في النصف الثاني من رمضان هذا العام فهل بعد ضرب كورونا له ماذا سيكون مصيره؟!.

مسلسل عالم موازي

مسلسل عالم موازي مسلسل كوميدي يشارك في بطولته الى جانب دنيا سمير غانم، كلًا من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة في النصف الثاني من رمضان.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

يذكر، أن آخر أعمال دنيا سمير غانم كانت من خلال مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوته 3" في عام 2019، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته كلًا من سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وإخراج خالد الحلفاوي.