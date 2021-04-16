/627340/طريقة-الزمالك-لتحصين-لاعبيه-من-كورونا-قبل-مواجهة-الأهلي

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لرابيد تيست بعد تدريب اليوم استعدادا لمواجهة النادى الأهلى المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز . ومن المقرر أن يخضع أيضا أفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لرابيد تيست تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق. وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية بمقر القلعة البيضاء على هامش التدريبات الجماعية المقررة اليوم الجمعة .

وقاد كارتيرون المير الفنى للفريق ، وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة معقل القلعة البيضاء .

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز .

في نفس السياق قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، نقل مران الفريق غدا السبت لإستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي. ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت بإستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة المارد الأحمر مساء الأحد.