/627341/نسل-الأغراب-الحلقة-4-أول-مواجهة-بين-أحمد-السقا-ومي-عمر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل نسل الأغراب أحداث مثيرة، بدأت بغضب عساف الغريب -أحمد السقا- بعد علمه بوفاة أحمد درويش الذي ترك عنده والدة غفران-أمير كرارة- ، فأخذ يسب أحمد ووالدته العجوز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الرابعة لمسلسل نسل الأغراب، التي شهدت مواجهة عساف الغريب وجليلة.

أمير كرارة يحذر مي عمر من تصرف أخيها دياب

تدخل جليلة -مي عمر- على زوجها غفران، فيخبرها أن رجوع عساف جعل وجعه على فقد أمه يعود من جديد، فتجيبه بأن حبه لها هي وابنها حمزة هو سبب وجعه، وينتهي حديثهم بتنبيهه لها أنه عفى عن أخيها علي -دياب- رئيس المباحث من أجلها وأجل والدة الأخير فقط وأنه لن يستطيع أن يغفر له المرات المقبلة.

أحمد السقا يملك الكثير من المال

يتجه عساف الغريب إلى سرايته، فتخبره خادمته فاطمة-ريم سامي- ورجله بشعورهم بالجوع وتبدأ المشاكسات بينه وبينها، فيأخذهم إلى غرفة السفرة وينزل على الأرض ويزيح الغطاء ثم يرفع غطاء، تحته تتواجد غرفة صغيرة بها خزانة مليئة بالمال، فتندهش فاطمة وخادمه.

أحمد مالك وأحمد داش يفكران بالزواج

تجتمع أسرة غفران الغريب على الطعام، فيكشف سليم وحمزة عن رغبتهما في الزواج، ومن ثم تدخل والدة علي الغريب وتقطع حديثهم، فيرحبون بها ويتبادلوا الحديث حول أخذ ابنها علي لغفران بالبوكس وتأتي بصف ابنها وأن ما فعله هو الصواب، فيخبرها غفران أن سبب تجرأ علي وفعله ذلك هو معرفته مدى حب غفران لأخته جليلة.

والد ملك أحمد زاهر يبرحها ضربًا

يخبر والد ملك زاهر أن أحد الأفراد تقدم لزواجها ووافق، فتعترض الأخيرة وتخبره أنها تريد أن تكمل تعليمها فيبرحها ضربًا هي ووالدتها منة فضالي.

عماد زيادة يهدد أمير كرارة

يذهب بكري-عماد زيادة- كبير الغجر إلى سراية غفران الغريب، ويخبره أن تعديه على والده لن يسكت عليه، ويحدثه عن خلافه بوعده بتمليك بكري لأرض الغجر التي يعيش عليها، فيستهزأ به غفران.

محمد جمعة يدعم أخيه أحمد السقا

تتجه الأحداث إلى البيت الذي يسكن به محمد جمعة الأخ الأكبر لعساف الغريب ومحمد مهران الأخ الأصغر لغفران الغريب "فالاثنان متزوجان من بنتين أخوات"، ويدور الحديث حول قتل عساف فيغضب محمد جمعة ويكشف عن نيته بالوقوف بجانب أخيه.

تذهب خادمة جليلة إلى سراية عساف وتخبره برغبة جليلة في رؤيته فيسألها عن التوقيت والمكان ويتجه إليها راكبًا الخيل ويتقابلا في ذات المكان الذي كانوا يتقابلان به في الماضي.

أول مواجهة بين أحمد السقا ومي عمر

يبدأ عساف في التغزل بجليلة وأخذ يذكرها يحياتهم الماضية، وتبادلا العتاب وسألها من ستختار وعن سبب مقابلتها له فالتزمت الصمت وتركته وذهبت بسيارتها.

عماد زيادة و أحمد السقا معًا ضد أمير كرارة

يجري بكري كبير الغجر اتفاقًا مع الغازية دهب كأنه يتبعها ويحاول الإمساك بها، فتدخل الأخيرة إلى سراية عساف الغريب وتتشبث به لحمايتها منه، ومن ثم يصل بكري لهدفه ويتفق مع عساف على أن يجتمعا سويًا ضد غفران الغريب، فيسأله عساف عن الغازية فيتركها بكري له، فتندهش دهب من تصرف الأخير.

أمير كرارة يعلم بمقابلة أحمد السقا ومي عمر

تنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 4 بتقديم غفران الغريب الطعام للأسد وهما معًا بالقفص، ومن ثم يأتي إليه أحد رجاله ويخبره عن مقابلة زوجته جليلة بعساف الغريب، فيقع الخبر عليه كالصاعقة.