627343

/627343/البرلمان-يلزم-الحكومة-بتسليم-النائب-محمود-حسين-قرارات-مكتب-بورسعيد-التنفيذي-للتحقق-في-شبه-فساد-أحد-مستشاري-المحافظ

البرلمان يحقق في شبه فساد لأحد مستشاري محافظ بورسعيد عادل الغضبان

09:45 م - الجمعة 16 أبريل 2021

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلزام محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بتسليم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة ونائب الشعب عن بور سعيد، بنسخه من قرارات المجلس التنفيذي ومجلس المنطقه الحره ومجلس المنطقه الصناعيه.

https://www.facebook.com/542431897/posts/10157662124431898/?d=n

جاء ذلك بحضور المحافظ، إبان مناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن المحافظة، حيث تدخل النائب محمود حسين بالحديث بشأن طلبه منذ أكثر من شهر ونصف بيانات من المحافظة متعلقة بقرارات قرارات المجلس التنفيذي ومجلس المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية إلا أن المحافظ يرفض رغم وجود شبه فساد.

وأكد على أن طلب البيانات من السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية هو من صميم عمل النائب ولا يجوز التجاوز بشأنها، وهو الأمر الذي تم إثباته بالمظبطة، والتنسيق بشأن توجيه خطاب رسمي من مجلس النواب إلي وزارة التنمية المحلية وفق نص لائحة البرلمان يلزم فيها المحافظ بتقديم البيانات المطلوبة للنائب محمود حسين خاصة في ضوء التحقق من شبه فساد وحصول إحدى مستشاري المحافظ على رشوك لتسهيل بعض الأمور لمستمثر وهو الأمر الذي يتطلب التحري بشأنه.

ولفت النائب محمود حسين إلى أنه في الفصل التشريعي الأول ومعه زملاءه النواب كانوا يحضرون اجتماعات المجلس التنفيذي، بالمحافظة وبالتالي كان يحدث نوع من النقاش والحوار حول ما يتم من قرارات والظاهر من ذلك أن كل هذه الاجتماعات لم تكن تشهد أي معارضة للمحافظ من قبل المسؤولين التنفيذيين ومن ثم السلطة المطلقة تكون مفسده حيث المشاركة من قبل النواب في المجلس التنفيذي ضرورة خاصة في ظل غياب المجالس المحلية.

تفعيل نص لائحة البرلمان

وانتهى الاجتماع إلى إقرار لجنة الإدارة المحلية بتفعيل نص لائحة البرلمان بتسليم المحافظة للنائب محمود حسين للبيانات المطلوبة للتحقق من شبهة الفساد بشأن احد مستشاري محافظ بور سعيد.