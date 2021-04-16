/627342/خطة-القلعة-الحمراء-للقضاء-على-مستشفى-الأهلي

يعانى النادى الأهلى هذه الفتره من كثره الأصابات التى تضرب صفوف القلعة الحمراء ، وخصوصا الجزء العضلي، وذلك قبل مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز والمقرر أن تنطلق في التاسعة والنصف من مساء بعد الغد الأحد.

وقال مصدر بالنادي الأهلى أن الجهاز الطبي بالأهلى قد طالب بمجموعة من الأجهزة الجديدة سوءا الاستشفاء أو التي تساعد في علاج الجزء العضلي وهو ما وافقت عليه لجنة التخطيط.

وواصل المصدر انه قد تم التعاقد مع كبري الشركات العالمية لتوفير تلك الأجهزة التي طلبها الجهاز الطبي للفريق بهدف المساعدة في إستشفاء اللاعبين وتقليل نسبة الإصابات العضلية.

وتابع المصدر حديثه بخصوص نجم الفريق وليد سليمان أنه خضع لأشعة أثبتت أنه يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحص طبي مساء اليوم الجمعة لحسم أمره.

يذكر ان الأهلي حقق فوزا على النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي: علي لطفي. في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير. في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا. في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر في كأس مصر

بينما جلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف. بينما حقق الزمالك فوزا على حرس الحدود بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات كأس مصر في مباراة دخل الفريق الأبيض فيها اللقاء بتشكيل مكون من : تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.