رسامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية بنها

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، اليوم قداس الجمعة من الأسبوع السادس من الصوم الأربعينى المقدس، بكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمدينة بنها.





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