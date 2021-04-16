اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الرابع من رمضان

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جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية خلال الحلقة الرابعة، إن الشخصية المسلمة لها عدة سمات منها سمة الصبر، فالصبر هو الصفة التى تعكس قوة الشخصية وقدرتها على تحمل المصائب.
وتابع: "لذلك لم يكن غريب أن يكرر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم "واصبر وما صبرك إلا بالله".
ودعا الدكتور شوقى علام: "يا قاضِيى الحَاجَاتْ أكْرمنى بِأنْواع الخَيْرات.. اللهم صلِّ أفضل صلاةٍ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم".
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