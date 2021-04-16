/627344/مفاجآة-سارة-موقف-وليد-سليمان-من-مباراة-الزمالك

يخوض الأهلي و الزمالك مواجهة هامة في إطار منافسات الدوري الممتاز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدور الأول، وأصبح موقف وليد سليمان لاعب المارد الأحمر مهدد بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة النصر في كأس مصر.

وعلم دوت الخليج أن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي أصبح شبه جاهز للمباراة القادمة أمام الزمالك في إطار قمة الدوري الممتاز، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة النصر في إطار كأس مصر في اللقاء الذي حسم نتيجته المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخضع وليد سليمان جناح المارد الأحمر لإشعة أثبت أن اللاعب يعاني من إجهاد بسيطة في الخلفية وليست شد في العضلة وهو ما يعني أن اللاعب لا يعاني من إصابة مقلقة، الأمر الذي يرفع من فرص مشاركته في لقاء الزمالك.

فرص وليد سليمان من اللحاق بمباراة الزمالك

ومن المقرر أن يتحدد خلال الساعات القليلة القادمة موقف اللاعب النهائي من المشاركة في مباراة الزمالك عقب المران الذي يقام على ملعب الجزيرة قبل أن يدخل المارد الأحمر في معسكر مغلق لمباراة الزمالك.

موسيماني يعلن قائمة الزمالك

ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي من المقرر ان تدخل في معسكر مغلق من أجل مباراة الزمالك ولمدة 48 ساعة قبل صافرة البداية بين الفريقين والمقرر ان تنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الأحد القادم. يذكر أن دوت الخليج علم من مصادر قريبة لحارس الأهلي أن محمد الشناوي، لاعب النادي الأحمر وحارس المنتخب المصري بات قريبا من المشاركة في لقاء القمة القادمة بعد أن أجرى اللاعب مسحة طبية اليوم في أحد المستشفيات الخاصة ، وأظهرت العينة سلبية المسحة الطبية لحامي عرين المارد الأحمر.

وواصل المصدر: " الشناوي نتيجتة المسحة التي أجراها اليوم جاءت سلبية ولكنها كانت في مستشفى خاصة، وسيتحدد الموقف النهائي للاعب من المشاركة في لقاء الزمالك غدا عقب إجراء المسحة الطبية الخاصة بإتحاد الكرة".

ومن المقرر أن يجري محمد الشناوي عينة أخرى صباح الغد من أجل حسم الموقف النهائي لمشاركة الشناوي خلال مواجهات الدوري الممتاز.