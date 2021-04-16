الاختيار 2 الحلقة الرابعة..حوار عنيف بين القيادات الإخوانية والشباب في رابعة

/627345/الاختيار-2-الحلقة-الرابعةحوار-عنيف-بين-القيادات-الإخوانية-والشباب-في-رابعة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 4، شهدت العديد من الأحداث المثيرة، التي جعلت المشاهدين يجلسون في إهتمام بالغ لمتابعة تفاصيل الأحداث وفض رابعة.

دوت الخليج يرصد أبرز تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة الرابعة، التي رصدت عدد من التفاصيل المثيرة داخل ميدان رابعة العدوية.

دور محمد الباكتوشي في ميدان رابعة

عنف الضابط المفصول محمد الباكتوشى، الشباب المتواجد بميدان رابعة، حيث وجه تعليمات واضحة لشباب الإخوان بتأمين مداخل ومخارج الاعتصام لمنع دخول أى عناصر أمنية.

دار حوار بين الإرهابى محمد كمال، الذى يجسد دوره الفنان سامح الصريطى، أثناء تواجده فى اعتصام رابعة العدوية، مع أحد قيادات الجماعة حول تدريب بعض الشباب على عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

جاءت كلمات الإرهابى محمد كمال كالآتي: "التحويلات مستمرة والميزانية مفتوحة المهم يبقى عندنا جيش متسلح وجاهز لو الدكتور مرسى مرجعش، مش بس أعوان الانقلاب اللى هيدفعوا التمن، لكن البلد من كبيرها لصغيرها هيدفعوا تمن اللى حصل".

مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولى، وباقة لامعة من النجوم.