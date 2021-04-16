/627346/التعادل-يحسم-لقاء-الأهلي-و-الزمالك-ومباراة-فاصلة-تحدد-بطل-الدوري

تعادل الأهلي مع الزمالك في إطار منافسات دوري كرة اليد المصري، و بالتالي يتأجل التتويج لمباراة فاصلة، ومن المقرر أن تلعب يوم الأثنين المقبل على نفس الصالة، في لقاء لا يقبل القسمة على أثنين، وأنتهي اللقاء بين القطبين بالتعادل 28 لكل فريق.

ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة بين الأهلي و الزمالك يوم الإثنين المقبل على نفس الصالة من أجل حسم بطل الدوري الممتاز لكرة اليد بعد أن تساوى الفريقان في النقاط عقب التعادل في مواجهة اليوم بنتيجة 28 – 28.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة لكرة اليد

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كالتالي: ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه،، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة لكرة اليد

بينما دخل الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار.

على جانب أخر يواجه الأهلي نظيره الزمالك في قمة دوري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد.

وكان الأهلي قد دخل أخر مباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بينما دخل الزمالك مباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: محمود أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.