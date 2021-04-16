فيديو.. وزير الأوقاف يوضح ماذا تعنى واو الثمانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "واو الثمانية" تقع فى بعض لهجات العرب مع العدد الثامن، فكانت بعض اللهجات والقبائل العربية تقول "واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية"، فتأتى الواو مع العدد الثامن.





وأوضح جمعة، خلال الحلقة الثالثة من برنامج "التثقيف" تحت عنوان "ماذا تعرف عن واو الثمانية؟" عبر موقع "يوتيوب" أن بعض اللغويين استدلوا على ذلك ببعض آيات الذكر الحكيم فى سورة الكهف، فى قول الله تعالى: "سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا".

كما يقول تعالى: "التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

وأوضح وزير الأوقاف، أن بعض أهل العلم قالوا إن الواو مع ثمانية لها مهمة أخرى فتفيد التنويع مثل قوله تعالى: "عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا".

وهناك واو الحال كما فى قوله: "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ"، أى أن أهل الجنة جاؤوها وكانت مفتوحة وهذا من مزيد إكرام الله لعباده المؤمنين.

أما أبواب جهنم تفتح فى وجه أصحابها فجأة وتأخذهم بغتة كما فى قوله: "وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ".