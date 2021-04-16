صور.. المصلون يؤدون صلاة التراويح وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأظهر رواد المساجد بالشرقية، لليوم الخامس على التوالى لصلاة التراويح وعيًا كبيرًا، وسط التزام بالضوابط والإجراءات الوقائية.

ووسط أجواء إيمانية رائعة وسعادة كبيرة قام رواد المساجد بمحافظة قنا، بأداء صلاة التراويح لليوم الخامس على التوالى فى الشهر الفضيل، وفق خطة وزارة الأوقاف المعلنة بإتباع الإجراءات الاحترازية.

وخلال نصف ساعة، أظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات.

ووسط فرحة غامرة، أدى المصلون بمساجد الغربية صلاة التراويح فى خامس أيام شهر رمضان.



وأشاد رواد المساجد بإجراءات الأوقاف فى النظافة والتعقيم والأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.