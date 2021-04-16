فيديو - ولاد الأصول.. قصة كفاح نائب مدير مستشفى النجيلة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى محمد على خير عن قصة بطلين من أبطال الجيش الأبيض اللذين واجها فيروس كورونا، وهما الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح وزوجته الدكتورة نانسى دياب.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "ولاد الأصول" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن أزمة كورونا كشفت عن الدور المهم الذى يقوم به الأطباء فى علاج المرضى، مشيرًا إلى أنه قرأ على الحساب الشخصى بـ "الفيسبوك" الخاص بالدكتورة نانسى دياب جملة نشرتها :" النهاردة 13 مارس عدى 43 يوما من غير ما أشوف زوجى الدكتور محمد علام".

وذكر أن الطبيب الذى كان يعالج المصابين بكورونا فى بداية ظهور الفيروس كان يخاطر بحياته، مؤكدًا أن زوج الطبيبة نانسى كان مسؤولًا عن مكافحة العدوى بمستشفى النجيلة، وأوضح أن الدكتور محمد علام علم أن المستشفى التى يعمل فيها ستستقبل المواطنين العائدين من ووهان الصينية وقتها توجهت زوجته بالشكر إلى الله بأن زوجها أنهى فترة انتدابه بها.

وتابع أن الدكتور محمد علام أخبر زوجته بأنه سيذهب لأخذ إجازة الامتحانات ولم يخبرها بأنه سيعود إلى المستشفى لاستقبال المواطنين العائدين من الصين، بعدها اتصل بها واعتذر لها ثم أخبرها بأنه لن يستطيع ترك المصريين العائدين من وهان.

وأوضح أنه بعد انقضاء 14 يومًا أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة أول شخص أجنبى مصاب بكورونا، الأمر الذى تسبب فى تأخر عودة الدكتور محمد علام إلى منزله، وأكد خير أن هذه القصة تكشف عن التضحيات الكبيرة التى يقدمها أطباء مصر "الجيش الأبيض" فى محاربة فيروس كورونا.



برنامج ولاد الأصول يُذاع يوميًا فى تمام الساعة 6.10 مساءً، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.