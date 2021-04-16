/627349/حكاية-أول-شهيد-في-رابعة-بعد-ظهوره-في-الاختيار-2

انتشرت العديد من التساؤلات حول الشخصيات الحقيقية لمسلسل الاختيار 2 بعدما أخذت الأحداث تقترب من فض رابعة التي راح ضحاياها العديد من قوات الشرطة منها المقدم شادي مجدي الذي كان من أوائل الشهداء.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن المقدم شادي مجدي ضابط العمليات الخاصة ، بعد ظهوره في مسلسل الاختيار 2، وإستعدادهم لفض رابعة بطريقة سلمية.

ظهر المقدم شادي في مسلسل الاختيار الحلقة 4 مع الضابط يوسف الرفاعي حينما سأله عن نجله ليوضح له أنه لديه طفلة لن تتعدى العام من عمرها تدعى فريدة.

أبرز المعلومات عن المقدم شادي مجدي

المقدم شادي مجدي، من مواليد عام 1981، وتخرج من كلية الشرطة عام 2004، ثم ألتحق بجهاز العمليات الخاصة التابع لوزارة الداخلية.

شارك المقدم شادي مجدي في تأمين المنشات الحيوية في العديد من الأحداث، التي شهدتها مصر عقب أحداث 2011، كما شارك في تأمين محاكمة الرئيس الراحل حسني مبارك، عام 2012، لتكون آخر عملياته هي المشاركة في فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة العدوية بعدما باغدته رصاصة الغدر، ليكون أول شهيد للشرطة هناك.

مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.