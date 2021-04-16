/627347/الاختيار-2-الحلقة-4-فض-اعتصام-رابعة-وأول-ظهور-لـ-أشرف-عبدالباقي

استهلت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2، بتلقي يوسف الرفاعي مكالمة هاتفية من صديق والده عادل أثناء عمله، أخبره بها أن والده شعر بالإعياء بعد جلسة غسيل الكلى وتم نقله للمشفى، فيتجه يوسف مهرولًا ليطمئن على والده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة الرابعة التي شهدت بداية فض رابعة، والعديد من الأحداث المثيرة.

كريم عبد العزيز وإياد نصار بين معتصمي رابعة

تنتقل الأحداث إلى منطقة رابعة العداوية، حيث يتواجد زكريا يونس-كريم عبد العزيز- ضابط الشرطة وصديقه مبروك-إياد نصار ضابط المخابرات متنكرين بين المعتصمين لمعرفة ما يدور هناك وخططهم الإرهابية.

يتبادل يوسف الحديث مع صديق والده وهما بالمشفى حول علاقته بعليا، فيخبره بعدم مقدرته على الاعتراف لها بحبه، خوفًا منه على أن يتم استشهاده ويتركها أرملة، ومن ثم يساله هل سيبقى هو وزكريا أصدقاء حتى الكبر مثله هو ووالده.

ضابط شرطة يقع في قبضة الإخوان

يحتجز المعتصمين برابعة أحد الأفراد ويبرحوه ضربًا بعد أن اكتشفوا أنه ضابط شرطة، فيتجه زكريا وزميله مبروك لمحاولة تخليصه من يديهم وينجحان في ذلك بعد أن ادعوا أنهما سيأخدها لتصويره حتى يكون عبرة للبقية.

خطة الإخوان في حالة عدم رجوع محمد مرسي

يبدأ قائدي اعتصام رابعة في تجميع السلاح وترتيب جيش مسلح لمعاقبة أعوان الانقلاب والدولة بأكملهما إذا لم يعود محمد مرسي رئيس مرة أخرى، ومن ثم يقوموا بتوزيع الأموال على المعتصمين.

بيان الدولة بشأن فض اعتصام رابعة وميدان النهضة

يستهل معتصمي رابعة في تخريب البلد، فيصدر بيان الدولة الذي ينص على تدخل الشرطة والجيش لفض اعتصام رابعة وميدان النهضة لتهديده لأمن المواطنين، فينسحب الكثير من المعتصمين فيهتف قائدى الجماعة الإخوانية بعدم الإنسحاب من ميدان الشرف.

ضباط يتجسسوا لصالح الجماعات الإخوانية

يجتمع عدد من جماعة الإخوان بإحدى الشقق مع اثنان من ضباط الجيش جاسوسان لهم، ويتحدثوا عن بيان الدولة بشأن فض الاعتصام، وخططهم إذا تم هذا الأمر.

كريم عبدالعزيز في مهمة بالمنيا لمنع الإخوان من التخريب

يستلم زكريا من قائده ملف محافظة المنيا، حيث بدأت الجماعات الإخوانية هناك في حرق الكنائس ردًا منهم على بيان الدولة بشأن فض اعتصام رابعة، فيسأله زكريا عن موعد الفض ولكن يمتنع الأخير عن الرد.

تحديد موعد فض اعتصام رابعة

يتلقى زكريا مكالمة هاتفية من قائده يطلب منه فيها جمع الضباط، فيجتمعوا بالقاعة ويتم إخبارهم بأنهم سيتدخلون لفض اعتصام رابعة بعد ساعتين، فيجري أحد الضباط -الذي يتجسس لصالح الجماعات الإخوانية- مكالمة هاتفية يخبر فيها قائد الإخوان بخروج القوات.

خطة قوات الأمن لفض اعتصام رابعة العداوية

جاءت خطة الدولة لفض الاعتصام يوم 14 أغسطس لعام 2013 كالتالي:

أن يكون الفض سلمي، إلا في حالة إطلاق المعتصمين الرصاص فيردوا عليهم.

يطلب قوات الأمن من المعتصمين الخروج من خلال مكبرات صوت، ثم عربيات دفع مائي وبعد ذلك يلجوا للقنابل الغازية.

أول ظهور لأشرف عبدالباقي

وانتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 4 بظهور الفنان أشرف عبدالباقي كلواء شرطة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة المزيد من التفاصيل المثيرة.