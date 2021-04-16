/627348/الجونة-يحقق-فوزا-غائبا-على-حساب-إنبي-في-الدوري

حقق الجونة فوزا هاما على حساب نادي إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، ليحقق الفريق الفوز السادس في عمر مسابقة الدوري منذ أخر إنتصار في 2 فبراير الماضي.

وسجل نور السيد هدف اللقاء الوحيد بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، نجح لاعب وسط الجونة في إسكانها الشباك بعد خطأ واضح من حارس مرمى انبي محمود جاد.

ترتيب الدوري الممتاز المصري

ورفع نادي الجونة رصيده للنقطة 24 ليحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز على نادي إنبي، بينما توقف رصيد النادي البترولي عند النقطة 24 أيضا ويتفوق الأخير على الأول بفارق الأهداف ليحتل المركز التاسعة في الجدول.

تشكيل إنبي لمواجهة الجونة في الدوري

ودخل إنبي لقاؤ الجونة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جاد. الدفاع: علي فوزي، رامي صبري، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار. الوسط: مصطفى ياسر شكشك، أحمد العجوز، مصطفى شلبي، كريم فؤاد، مهاب ياسر. الهجوم: جون اوكوي.

تشكيل الجونة لمواجهة إنبي في الدوري

بينما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من : إسلام طارق في حراسة المرمى. الدفاع: محمد الحبيب، محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل. الوسط: جوزيف نجويم، نور السيد، أحمد عامر، سيرجي أكا. الهجوم: ادريس امبومبو، عمر السعيد.

يذكر أن الظهير الأيمن لنادي إنبي كريم فؤاد أستاء من تلك العقوبة الضخمة التي وقعها عليه النادي البترولي، بسبب اختراقه للحظر الإعلامي، مستندا على أنه في الفترة الحالية ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب .

وتدخل العديد من نجوم نادي إنبي أبرزهم رامي صبري قائد الفريق الذي تحدث مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي لتخفيض غرامة الـ100 ألف جنيه، وذلك لاحتواء غضب اللاعب، خاصةً أنه أصبح من أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي .

ومن الناحية الأخرى ذهب كريم فؤاد لمديره الفني حلمي طولان وشرح له وجهة نظره، في المداخلة الهاتفية التي أجراها لتوضيح بعض الأمور، وهو الأمر الذي تقبله طولان ووعده بالتحدث مع الإدارة لتخفيض العقوبة .