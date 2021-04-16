مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 4..خالد الصاوي يخطط لمعاقبة ياسمين عبد العزيز

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 4 استهلت الأحداث بإتفاق غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي على قتل زوجها عابد تيمور الذي يجسده الفنان خالد الصاوي، لتتخلص من حالة الرعب التي تعيشها، حيث دار بينهما حوار في محاولة لأحمد العوضي معرفة السبب الذي جعلها تلجأ لذلك الحل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 4، الذي حصد على إقبال واسع من قبل الجمهور خلال الأسبوع الأول لمسلسلات رمضان 2021.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 4

يبلغ الخديوي غزل أن زوجها يراقب هاتفها وتحركاتها، وأن عليها التخلص منه في أسرع وقت ممكن، وبعدما تخرج من عنده يجري معها مكالمة هاتفية يسمعها زوجها خالد الصاوي، ليعي أن زوجته باتت على وعي بأنه يراقب تحركاتها، وأنها على صدد تغير الهاتف.

وينتقل المشهد لشقيقة غزل التي تستعد لمقابلة مع مخرج قناه لتعرض عليه فكرة برنامجها، وبعد ذهابها لمكان المقابلة، يدخل عليها المخرج المكتب ليخبرها أن فكرة البرنامج سيئة جدا و معتادة وان المكان لا يقبل الواسطة نسبة أنها شقيقة غزل زوجة عابد بيه، فيحدث بينها مشاجرة بالكلام تنتهي بطردها من مكان المقابلة.

أما عن الخديوي، فهو يخطط مع رجالته لتنفيذ عملية أخذ سلاح وبضاعة من رجالة الأخضر، وأثناء التخطيط يأتي الرائد محمود " أحمد سعيد عبدالغني" في زيارة للخديوي، حيث أن الرائد محمود يضع الخديوي دائما تحت المراقبة بسبب مهنته الغير واضحة أمام الشرطة، أرسل سيف الخديوي إحد رجالته لأستقبال الرائد محمود وقال له بسخرية إذا سألك عني قل له بيصلي الظهر.

طلب الرائد محمود من سيف الخديوي أن يأخذه في جولة داخل مزرعتة الذي يريد أن يشتري مثلها، ولكن هذة محاولة من الرائد لإكتشاف ما يخططون له رجالة الخديوي، ولكن الخديوي فهم تفكيرة و أخبرة بأنشغالة الأن وسيفعل ذلك مرة أخرى.

وعلى جانب آخر، تحدث مشاجرة بين قدرية زوجة سيف الخديوي ورفعت "خالد سرحان"، الذي تصدر لها على سلم المنزل ودار بينهما حوار ذكرها فيه بأنه كان حبيبها منذ خمس سنوات قبل زواجها من الخديوي وانه مازال يريدها وان زواجه من زوجته السابقة كان من أجل نسيانها، ولكنة أخبرته إذا علم الخديوي بما يقول سيطير رقابته.

شهدت الحلقة مواجهة مخيفة بين عزل وزوجها عابد عن معاملته المتقلبة قائلة له: " انت عايز تجنني، يوم بتضرب فيا ويوم تاني بتدلعني!" ، فأعترف عابد بغلطتة لغزل وأنة بدء يتعالج واصبح يأخذ أدوية لتهدئة جهازة العصبي لكي لا ينفعل عليها مرة أخري، وأعتزارًا لها عن كل ما فعله بها قام بشراء منزل جديد لها بالعين السخنة هدية لها، وتأخذ الأحداث مسار جديد، حيث يتركها عابد ليلاً في بالعين السخنة لتفاجىء بـ رجل ملثم داخل المنزل متوجه لقتلها، لتفاجىء بأنه الخديوي.