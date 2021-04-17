"قصة حقيقية من ملف المخابرات المصرية".. أحمد عز يكشف كواليس تصوير "هجمة مرتدة"

قال الفنان أحمد عز، إن مسلسل هجمة مرتدة جرى تصويره فى عدد من الدول العربية، مثل الأردن والعراق، وعدد من الدول الأوروبية مثل صربيا، مضيفًا أنه عندما كان فى الأردن لم يشعر بوجوده خارج مصر، مؤكدا أن قصة وموضوع مسلسل هجمة مرتدة، هو تقديم ما حدث فى الفترة منذ عام 2007 مرورا بمرحلة الربيع العربي وانتهى مؤخرًا، فهو ملف حديث وهذا من حسن الحظ وهى قصة مأخوذة من قصة حقيقية لرجال المخابرات العامة.

وتابع عز، خلال لقائه في برنامج بيت للكل المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى تقدمة الإعلامية شافكى المنيرى، قائلا إن شخصية "سيف" هى شخصية تعبر عن عموم الشعب المصري والمرحلة الأولى من حياة سيف كان يعتقد أنه الشخص الذى لا يقهر وثقة زائدة في النفس، بعدها يعي هذا الامر، مضيفا أنه بدأ مع الفنانة هند صبرى منذ البداية قبل عشرين عاما، مؤكدا أنها تحب كل الأشياء التي تحيط بها وأن المخرجة إيناس الدغيدي لها الفضل الكبير في ظهوره.

وعرض البرنامج تقريرا للفنانة هند صبري تحكى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان أحمد عز وسعيدة بمثابرته في العمل وحفاظه على شكله ولتناوله الطعام الصحي، وكذالك ممارسته الرياضة باستمرار.

واصل عز قائلا أنه لا يوجد بيت يخلو من الخلافات الزوجية، ولكنه لم يجد والده في يوم من الأيام يصيح في وجه والدته، مضيفا أنهم كانوا ثلاثة أخوة، وأن الشفرة في التعامل بين الرجل والمرأة هى التعامل بما يرضى الله.

وأضاف عز، أن النجاح حاليا هو الاستمرارية والحفاظ على النجاح ثلاثين وأربعين عاما هو النجاح الحقيقي، مضيفا أنه في فيلم الممر مارس عددا من التمارين في الصاعقة، مؤكدا أن نضوجه الفني جاء من عدة عوامل، وهى متابعته للعديد من الفنانين العظماء، مؤكدا أن الروح هي التي تصل للمشاهد وليس الشكل لأن الشكل يتغير والروح هي الباقية، مؤكدا ـن الفنانة يسرا صاحبة فضل كبير عليه، معبرا عن سعادته بفكرة برنامج "بيت للكل".