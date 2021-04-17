انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض 6 جنيه في الكيلو.. تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 17 أبريل في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان في بورصة الدواجن تأرجحاً وانخفاضاً كبيراً على مدار الأيام القليلة الماضية، فبعد أن صعدت أسعار الفراخ في نهاية الأسبوع الأول من أبريل إلى 33 جنيه سعر الكيلو في المزارع، بدأت أسعار الدواجن في الإنخفاض شيئاً فشيئاً بمقدار جنيه تقريباً كل يوم، لتصل اليوم إلى 27 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 17 أبريل في بورصة الدواجن

ويأتي هذا الإنخفاض والتراجع الكبير في أسعار الفراخ اليوم على الأيام الماضية، بالرغم من جود توقعات بارتفاع سعر الفراخ في رمضان نتيجة كثرة الإستهلاك ولجوء بعض المواطنين للتخزين خوفاً من ارتفاع الأسعار، ولكن هذه هي طبيعة الأسعار في بورصة الدواجن، والتي تشهد تغيرات على مدار الساعة.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الموافق 17 أبريل الجاري فقد جاءت على النحو التالي.

أحمد عامر: 27 جنيه سعر الفراخ البيضا.

رئيس رابطة الدواجن: 29 جنيه سعر االأبيض و34 جنيه سعر الساسو.

منير السقا: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه ساسو.

فوزي تفاحة: 27 جنيه سعر الدواجن البيضه اليوم.

المنصورة للدواجن: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه ساسو.

محمد عثمان: 27 جنيه سعر الأبيض اليوم.

محمد القشلان: 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء.

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أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 17 أبريل في بورصة الدواجن اليوم فجاءت كالآتي: