انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. تراجع كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 5 رمضان الموافق 17 أبريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ اليوم السبت في خامس يوم رمضان الموافق 17 أبريل الجاري، والتي شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بأسعار الأيام القليلة الماضية، والتي جاوزت أسعار الفراخ البيضاء فيها حاجز الـ30 جنيه، حيث عاودت أسعار الدواجن الإنخفاض مرة أخرى، وتنخفض الأسعار بمقدار جنيه بشكل يومي، ويبدو أن هذا التراجع مستمر خلال الأيام المقبلة.

سعر الفراخ اليوم السبت في خامس يوم رمضان الموافق 17 أبريل

وكانت وزارة الزراعة أعلنت على مدار الأسابيع الماضية عن فتح باب التصدير للخارج، وتصدير 20 ألف كتكوت لغانا، و6 مليون بيضة لليبيا، الأمر الذي أثنى عليه رئيس رابطة الدواجن، مطالباً بفتح مزيد من الأسواق أمام المربين للإرتقاء بقطاع الدواجن في مصر.

وحول سعر الفراخ اليوم السبت 17 أبريل في بورصة الدواجن فقد جاءت كما يلي:

أحمد عامر: 27 جنيه سعر الفراخ البيضا.

فوزي تفاحة: 27 جنيه سعر الدواجن البيضه اليوم.

محمد عثمان: 27 جنيه سعر الأبيض اليوم.

محمد القشلان: 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء.

رئيس رابطة الدواجن: 29 جنيه سعر االأبيض و34 جنيه سعر الساسو.

منير السقا: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه ساسو.

المنصورة للدواجن: 28 جنيه أبيض، و36 جنيه ساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه أبيض و35 جنيه للساسو.

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أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 17 أبريل في بورصة الدواجن اليوم فجاءت كالآتي: