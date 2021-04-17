ملوك الجدعنة الحلقة 5..بعد إصابة يوسف شعبان هل سيكون مصير سرية وسفينة السجن

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ملوك الجدعنة الحلقة الخامسة، شهدت الحلقة تفاصيل مثيرة وممتعة ممزوجة ببعض الاكشن، بدأت بهروب زاهي العتال عن طريق الرجل المسلح الذي انتهت عليه الحلقة الثالثة، وعندما دخل سرية وسفينة المنزل تفاجأ بهروب العتال.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، مع عرض النهاية المأساوية للحلقة بسبب موت عم حكم والقبض على سرية وسفينة.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 5

وتبدأ الحلقة في توضيح بعض منها أن شقيق زوجة زاهي العتال أحد مهربين الكوكايين الكبار، كما أنها تقيم علاقة مع مجدي اليد اليمني لزاهي العتال، وأن فاتن تقوم بوضع أعمال في غرفة سرية حتى يأتي لخطبتها.

يأتي أمين الشرطة لسرية ويخبره أمام والدته أن عنتر قدم فيه وفي سفينة بلاغ بسبب عدم سداد ديناهم لعنتر، فينبث الغضب في قلب سرية ويهرول نحو عنتر لمشاجرته، وتشتد المشاجرة بين سرية وعنتر وفي وسط تجمع الحارة حولهم يأتي عم حكم لينهي النزاع بينهم، فيوجه كلامه لعنتر ويحاول تهدئته قائلًا: "اهدي ياعنتر من امتى بندخل المحاكم بينا، احنا نقعد مع بعض ونتقاهم".

مفاجأة مصطفى شعبان

يذهب سرية وسفينة لميدو نت في لهفة لمعرفة مايوجد على الهاتف ويخص ابن زاهي العتال، ولكن يصدمهم ميدو بأن أحد الرجال المسلحين هاجموه وابرحوه ضربًا وأخذوا الهاتف، ثم يبث البهجة والامل في قلبهم من جديد عندما يخبرهم بأنه قام بنسخ للهاتف.

مجدي يعين جاسوس على سرية وسفينة لمعرفة أخبارهم، هذا الجاسوس أحد فتيات الحارة، تطلب منه العمل معه مقابل الاستدلاء بمعلومات عن سرية وسفينة، ومعرفة مكان الحقيبة، بينما يذهب سفينة وسرية لأحد كبار تجار المخدرات ويطلبوا منه أن يساعدهم فى تهريب الألماظ.

وفي مشهد مأساوي تنتهي الحلقة بدخول سرية وسفينة لدكان عم حكم فيجدوا أن الحقيبة التي تحتوي على الالماظ سُرقت، وعم حكم ملقى على الأرض غارقًا في دمه، يحاول سرية وسفينة الاتصال بالاسعاف ولكن سرعان ما تأتي الشرطة إلى مكان عم حكم، فهل ستثبت القضية على سرية وسفيتة، هذا ماسنعرفه في الحلقة القادمة.