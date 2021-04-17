/627351/تراجع-محمد-صلاح-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي

حقق توتنهام تعادلا مثرا أمام إيفرتون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية و الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبثت قناة beIN Sports 1 HD Premium أحداث اللقاء التي أنتهت نتيجته بهدفين لمثلهم، وشهد اللقاء تراجع محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي هدفين في مرمى إيفرتون ليرتفع رصيد اللاعب للعدد 21 في صدارة ترتيب البريميرليج، بينما تراجع محمد صلاح لوصافة الترتيب برصيد 19 هدفا، أخرهم كان في المباراة التي حسمها الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

أعلن مدربي توتنهام وإيفرتون عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " جوديسون بارك ".

تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي: حراسة المرمي: هوجو لوريس الدفاع: رودون - ألدرفيريلد - داير خط الوسط: ريجليون - سيسوكو - هويبيرج ندومبيلي - أورييه الهجوم: سون – هاري كين .

تشكيل توتنهام و إيفرتون

تشكيلة إيفرتون الرسمية لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: بيكفور. خط الدفاع: ديني - جودفري - كين - هولجات. خط الوسط المدافع: ديفيس – آلان.

خط الوسط الهجومي: سيجوردسون - رودريجيز – إيوبي. الهجوم: ريتشارليسون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: المركز الأول: هار كين – 21 هدفا مع توتنهام. المركز الثاني: محمد صلاح – 19 هدفا مع ليفربول. المركز الثالث: فرينالديز – 16 هدفا مع مانشيستر يونايتد. المركز الرابع: باتريك بامفورد – 14 هدفا مع ليدز يونايتد. المركز الخامس: هيونغ مين سون – 14 هدفا مع توتنهام هوتسبير.

ترتيب محمد صلاح هذا الموسم

يذكر أن محمد صلاح فشل في التسجل في أخر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي مع ريال مدريد ليخرج اريدز من البطولة، ويحقق الملكي الإسباني الصعود للدور القادم، وكان ليفربول قد دخل المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع : روبرتسون – كاباك - فيليبس - ارنولد. خط الوسط: تياغو - فابينهو. خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو – جوتا.