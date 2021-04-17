مسلسل ضد الكسر الحلقة4..حاجز من الخبايا يهدد علاقة نيللي كريم ومحمد فراج 

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 4، بدأت الحلقة بحكاية الظابط هاني لرئيسه عن سلمى وتفاصيل إصابتها، وشكه بكريم زوجها، وكيف أصبحت في هذا المستوى الإجتماعي عن طريق فيديوهاتها، وكيف ساعدت كريم في تحوله من سمسار عقارات صغير، إلى تاجر كبير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم، وما تخفيه الحلقة من اسرار حول كريم وسلمى.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 4

وأثناء تبادلهم الحديث يجتمعا على ضرورة مراقبة كريم زوج سلمى لأنه يعتبر أبرز المشتبهين بهم، ثم ينتقل المشهد إلى نيللي كريم تجري مقابلة مع صالح وتعطيه مبلغ من المال لكي يبتعد عن طريقها، وتبادلا التهديدات، حيث يهددها صالح باخبار زوجها كريم حقيقتها وماتخبئه من أسرار، وتهدده سلمى بأن من يحاول هدم بيتها قد يصل انتقامها للقتل.

وفي الوقت ذاته يتقابل كريم مع نادين صديقة سلمى لتخبره بمعرفتها بدخوله في علاقة مع أحد النساء وتحاول نصيحته بالابتعاد عن ذلك الطريق وإلا ستضطر إخبار سلمى.

ويذهبا كلًا من كريم وسلمى إلى منزلها بعد نهاية مقابلتهما السرية، ثم يتبادلا الحديث وأثناء ذهاب سلمى لتحضير الطعام يرى كريم أثار لكمدات على ذراعها فتخبره بأنها بسبب نادين حيث كانت معاها في الكوافير، فيستعجب كريم من كذبها وتغلبه الحيرة والتساؤلات.

تذهب ليلى مع صديقها مالك إلى بيت صديقتها، وعندما يراها مراد شقيق صديقتها تسيطر عليه الغيرة، فيدخل في رهان مع مالك في لعب البلياردو في البداية يكسب مراد الرهان بمقدار 1000 جنيه ثم يكسب مرة أخرى 2000 جنيه، فيتراهن مالك معه على 20 ألف جنيه فيفوز بهم مالك، يصل مالك ليلى إلى المنزل فتراهم سلمى وتبدأ بينها وبين ليلى المشاجرات.

وينتقل المشهد إلى غرفة سلمى بالمشفى وليلى جالسة بجانبها تتحدث معاها عن ندمها بأنها كانت السبب في حزنها منها، لينتهي المشهد باجتماع كريم ونادين وزوجها وأثناء تبادلهما الحديث تأتي رسالة لنادين بأن هاتف سلمى تم فتحه فيصيبهم حالة من الاندهاش والتعجب.