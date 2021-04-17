/627354/الجمهور-يهاجم-خالد-الصاوي-بسبب-مسلسل-اللي-مالوش-كبير

تفاعل عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع شخصية "عابد تيمور" التي يقدمها الفنان خالد الصاوي في مسلسل اللي مالوش كبير فور عرض أولى حلقات المسلسل، حيث يجسد خالد الصاوي دور رجل ثري وغير سوي نفسيًا متزوج من غزل الشخصية التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حول حياتها من ممرضة غير مقتدرة ماديًا إلى فتاة ثرية تسهر في الملاهي الليلية ولديها سيارات فاهرة خاصة بها، فضلاً عن الأموال الكثيرة التي تتغمد فيها هي وعائلتها بفضل عابد تيمور.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا على شخصية الفنان خالد الصاوي، الذي أثار حالة واسعة من الغضب بين الجمهور.

الجمهور يهاجم خالد الصاوي

أستفز الجمهور المشاهد التي أعتاد فيها الفنان خالد الصاوي "عابد تيمور" ضرب وإهانة الفنانة ياسمين عبدالعزيز "غزل" ، حيث شهدت أخر مشاجرة بينهم في أحداث المسلسل، ضرب عابد العنيف لغزل وخبط رأسها في الزجاج حتى سال الدم على رأسها لتفقد الوعي، بالإضافة لردود أفعالة المستفزة، حيث تعترف غزل له دائما عن رغبتها في الطلاق منه وشدة كرهها له، ليرد عليها خالد الصاوي ساخراً: "وانا كمان ياحبيبتي بموت فيكي ".

ويركز مسلسل اللي مالوش كبير أيضًا على جانب العنف الأسرى، حيث تتوسل “غزل” ياسمين عبدالعزيز لعائلتها لكي يطلقوها من زوجها ولكنم يقابلوا ذلك بأنها مجنونة، فكيف تريد الطلاق من الرجل الذي يصرف على عائلتها بالكامل وموفر لأشقاؤها وظائف مرموقة، بغض النظر عن الإستعباد التي تتعرض له "غزل" ياسمين عبدالعزيز يوميًا، فحين واجهت شقيقها قائلة له:"انا بتضرب وبتشتم بأهلي اللي هما أهلك"، فيرد شقيقها: "الشتيمة مبتلزقش".

تعليقات الجمهور على شخصية خالد الصاوي

وتوالت تعليقات المتابعين على مشهد رد فعل شقيقها منها: "بصراحة كده حق الفنانة لازم يرجع وبسرعة علشان انا على أخري"، و جاء تعليق أخر حول مشهد ضرب خالد الصاوي لياسمين عبدالعزيز في أحداث المسلسل :"مشاهد ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي مستفزة لدرجة أني أضرب طاولة التلفزيون وأشتم عائلتها الواطية".

الجدير بالذكر أن مسلسل اللي مالهوش كبير لاقى نجاح باهر وتفاعل كبير من قبل المتابعين، وسط مجموعة ضخمة من المسلسلات التي تتنافس على الصفوف الأولى من مسلسلات رمضان ٢٠٢١، فكلاً من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي تمكنوا من أداء ادوارهم بإحترافية شديد جعلت الجمهور في تشوق مستمر لمعرفة أحداث المسلسل في الحلقات القادمة.