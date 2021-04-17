/627355/أهم-مباريات-اليوم-أبرزها-مباراة-برشلونة-و-جالاتا-سراي

تشهد الساحة الرياضية اليوم 17/4/2021 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة برشلونة في نهائي كأس إسبانيا، وكذلك مواجهة مانشيستر سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة بيراميدز و غزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتقام مباراة نيوكاسل - وست هام الساعة 13:30 مصر، 13:30 السعودية وتبث قناةbein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. وتقام مباراة ولفرهامبتون – شيفيلد الساعة21:15 مصر، 22:15 السعودية وتبث قناة bein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. الدوري المصري - الجولة السابعة عشر تقام مباراة غزل المحلة – بيراميدز الساعة 21:30 مصر، 22:30 السعودية وتبث on time sports 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي وتقام مباراة تشيلسي - مانشستر سيتي الساعة 18:30 مصر، 19:30 السعودية وتبث bein sport premium 1 أحداث اللقاء بين الفريقين. موعد مباراة برشلونة اليوم وتقام مباراة أتلتيك بيلباو – برشلونة في تمام21:30 مصر، 22:30 السعودية. الدوري الإيطالي - الجولة 31 تقام مباراة كروتوني – أودينيزي في تمام 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث beIN Sports HD 3 أحداث اللقاء. تقام مباراة سامبدوريا - هيلاس فيرونا الساعة15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث beIN Sports Connect أحداث اللقاء. تقام مباراة ساسوولو – فيورنتينا الساعة18:00 مصر، 19:00 السعودية وتبثbeIN Sports HD 3 احداث اللقاء. تقام مباراة كالياري – بارما الساعة20:45 مصر، 21:45 السعودية وتبثbeIN Sports HD 3 أحداث اللقاء. الدوري الألماني - الجولة 29 تقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية. تقام مباراة فولفسبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية. تقام مباراة فرايبورج – شالكة الساعة15:30 مصر، 16:30 السعودية. تقام مباراة أونيون برلين – شتوتجارت الساعة 15:30 مصر، 16:30 السعودية. تقام مباراة باير ليفركوزن – كولن الساعة 18:30 مصر، 19:30 السعودية. الدوري السعودي - الجولة السادسة والعشرون تقام مباراة الفتح – ضمك الساعة20:35 مصر، 21:35 السعودية وتبث السعودية الرياضية 1 احداث اللقاء بين الفريقين. تقام مباراة الوحدة – الاتفاق الساعة21:10 مصر، 22:10 السعودية وتبث السعودية الرياضية 2 أحداث اللقاء.

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